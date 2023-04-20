Кан прокомментировал слухи о своём уходе из «Баварии»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан отреагировал на недавние известия о своём уходе.

Информация о скорой отставке Кана появилась вскоре после вылета мюнхенского гранда из Лиги чемпионов. Напомним, что команда Томаса Тухеля уступила «Манчестер Сити» на стадии 1/4 финала со счётом 1:4 по сумме двух встреч.

«Я ни на секунду не задумываюсь о своём контракте – моё будущее связано с «Баварией», – высказывается Кан. – Наши недавние результаты не соответствуют амбициям клуба, и наша цель – вернуть «Баварию» туда, где она должна быть. Мы сделаем всё для осуществления этого плана», – приводит журналист Кристиан Фальк слова гендиректора «Баварии».