Мазрауи покинет «Баварию», если не начнёт чаще играть при Тухеле

Правый защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Марокканец редко появляется на поле, в связи с чем не слишком удовлетворён своим положением в клубе. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, уход 25-летнего игрока в предстоящее трансферное окно – вполне реальный сценарий: ожидается, что латераль будет искать себе новый клуб, если так и не начнёт получать больше игровой практики при новом наставнике мюнхенцев Томасе Тухеле.

Нуссер Мазрауи принял участие в 20 матчах «Баварии» в текущем сезоне во всех турнирах, записав себе в актив три голевые передачи.