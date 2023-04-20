В «Баварии» раскрыли цель на трансферное лето

Герберт Хайнер, который занимает должность президента «Баварии», раскрыл цель клуба на трансферное лето. По словам Хайнера, мюнхенский клуб нуждается в подписании центрального нападающего.

«Мы упустили этот момент», - сказал Хайнер, говоря о позиции центрального нападающего.

«Мы будем усиливать состав, чтобы быть конкурентоспособными в чемпионате и Лиге чемпионов», - слова функционера приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на DPA.

Ранее слухи активно связывали «Баварию» с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном. Впрочем, заполучить 29-летнего англичанина мюнхенцам будет очень сложно.