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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» прокомментировали слухи об уходе Кана

20 Апреля 2023 • 16:42 Комментировать

После вылета «Баварии» из Лиги чемпионов в прессе появились слухи о возможном уходе Оливера Кана с должности главы правления мюнхенского клуба. Комментарий на этот счёт дал Герберт Хайнер – президент «Баварии».

«Слухи не соответствуют действительности», - сказал Хайнер, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на Sky. 

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов по итогам дуэли с «Манчестер Сити» (0:3, 1:1). Ранее мюнхенский клуб резко сменил тренера – Томас Тухель был назначен вместо Юлиана Нагельсманна.

Отметим, что «Бавария» сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Герберт Хайнер
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