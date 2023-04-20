В «Баварии» прокомментировали слухи об уходе Кана

После вылета «Баварии» из Лиги чемпионов в прессе появились слухи о возможном уходе Оливера Кана с должности главы правления мюнхенского клуба. Комментарий на этот счёт дал Герберт Хайнер – президент «Баварии».

«Слухи не соответствуют действительности», - сказал Хайнер, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на Sky.

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов по итогам дуэли с «Манчестер Сити» (0:3, 1:1). Ранее мюнхенский клуб резко сменил тренера – Томас Тухель был назначен вместо Юлиана Нагельсманна.

Отметим, что «Бавария» сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.