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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не планирует отдавать Теля в аренду

20 Апреля 2023 • 15:19 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

Мюнхенская «Бавария» не планирует летом расставаться со своим нападающим Матисом Телем на правах аренды. Об этом в социальных сетях утверждает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

По информации от источника, в скором времени француз будет чаще появляться на поле и получать более регулярную игровую практику. У футболиста действует контракт с «Баварией» до 2027 года. Летом мюнхенцы заплатили за его трансфер 28,5 миллионов евро французскому «Ренну».

Тель в этом сезоне провёл 17 матчей в немецкой Бундеслиге, где записал на свой актив 4 забитых гола. 17-летний форвард при этом всего один раз выходил в основе своей команды в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Матис Тель
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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