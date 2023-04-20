«Бавария» не планирует отдавать Теля в аренду

Мюнхенская «Бавария» не планирует летом расставаться со своим нападающим Матисом Телем на правах аренды. Об этом в социальных сетях утверждает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

По информации от источника, в скором времени француз будет чаще появляться на поле и получать более регулярную игровую практику. У футболиста действует контракт с «Баварией» до 2027 года. Летом мюнхенцы заплатили за его трансфер 28,5 миллионов евро французскому «Ренну».

Тель в этом сезоне провёл 17 матчей в немецкой Бундеслиге, где записал на свой актив 4 забитых гола. 17-летний форвард при этом всего один раз выходил в основе своей команды в чемпионате.