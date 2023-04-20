«Бавария» приостановила переговоры с Люка Эрнандесом по новому контракту

Мюнхенская «Бавария» не добилась прогресса в переговорах с защитником Люка Эрнандесом по новому контракту. По информации от журналиста Георга Хольцнера, стороны шесть недель назад не смогли договориться о продлении соглашения, после чего переговоры заморозились.

Источник отмечает, что в конце сезона «Бавария» займётся планированием состава на следующую кампанию. Будут проведены переговоры с главным тренером Томасом Тухелем, который должен сказать своё слово по поводу Эрнандеса.

Напомним, Люка пропустил большую часть сезона из-за травмы, которую получил на чемпионате мира в составе сборной Франции. Есть вероятность, что футболист вернётся на поле в конце этой кампании.