Мазрауи: «Разочарован своим положением в «Баварии», ведь до чемпионата мира я играл в старте»

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи недоволен своим положением в мюнхенской команде. Напомним, марокканец не может вернуться в стартовый состав после травмы, которую получил на чемпионате мира в составе своей сборной.

«Разочарован своим положением в «Баварии», ведь до чемпионата мира я играл в стартовом составе. Сейчас я снова в строю, но совсем не получаю игрового времени. Я не являюсь даже вторым или третьим выбором тренера. Слишком рано говорить о моих перспективах в клубе, но сейчас они смотрятся не очень хорошо», – цитирует Мазрауи журналист Максимилиан Кох.

Мазрауи в своём дебютном сезоне за «Баварию» отметился тремя ассистами в 13 матчах Бундеслиги.