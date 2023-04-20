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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мазрауи: «Разочарован своим положением в «Баварии», ведь до чемпионата мира я играл в старте»

20 Апреля 2023 • 10:29 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи недоволен своим положением в мюнхенской команде. Напомним, марокканец не может вернуться в стартовый состав после травмы, которую получил на чемпионате мира в составе своей сборной.

«Разочарован своим положением в «Баварии», ведь до чемпионата мира я играл в стартовом составе. Сейчас я снова в строю, но совсем не получаю игрового времени. Я не являюсь даже вторым или третьим выбором тренера. Слишком рано говорить о моих перспективах в клубе, но сейчас они смотрятся не очень хорошо», – цитирует Мазрауи журналист Максимилиан Кох.

Мазрауи в своём дебютном сезоне за «Баварию» отметился тремя ассистами в 13 матчах Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Нуссер Мазрауи
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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