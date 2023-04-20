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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер — о вылете из Лиги чемпионов: «Мы забиваем недостаточно голов»

20 Апреля 2023 • 10:06 Комментировать
Бавария
1:1
Манчестер Сити
окончен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о вылете мюнхенской команды из Лиги чемпионов. Напомним, в четвертьфинале турнира «Бавария» по сумме двух встреч уступила «Манчестер Сити» (1:4).

Немецкий футболист отметил старания своей команды, заявив, что по ходу ответной встречи (1:1) ей не хватило остроты в завершающей стадии своих атак.

«Нужно быть честными: мы забиваем недостаточно голов. Мы либо промахиваемся, либо их вратарь отбивает мяч. Главное сейчас — не зацикливаться на таком горьком исходе слишком долго», — цитирует Мюллера Bayern&Germany.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с мадридским «Реалом», а в другой паре 1/2 финала турнира в очном противостоянии сойдутся «Интер» и «Милан».  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Томас Мюллер
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