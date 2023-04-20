Кан может покинуть «Баварию»

Бывший вратарь сборной Германии и «Баварии» Оливер Кан может в ближайшем будущем покинуть пост генерального директора мюнхенского клуба. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Ян Оге Фьертофт.

Как отметил инсайдер, отставка Кана – вопрос времени. Он занимает пост генерального директора «Баварии» с 2021 года.

Напомним, что «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Манчестер Сити» (0:3, 1:1) в ¼ финала.

После 28 туров чемпионата Германии мюнхенцы набрали 59 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.