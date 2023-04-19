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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане пожал руку Сане, выходя на замену

19 Апреля 2023 • 23:40 Комментировать
Бавария
1:1
Манчестер Сити
окончен

Форвард «Баварии» Садио Мане пожал руку уходящему с поля одноклубнику Лерою Сане. Напомним, неделю назад сенегалец после проваленного матча против «Манчестер Сити» разбил немцу губу вследствие конфликта между игроками. Тогда мюнхенцы безнадёжно проиграли «горожанам» на выезде – 0:3.

На данный момент ответный матч между соперниками подходит к концу, однако впереди всё равно «Манчестер Сити». На 57-й минуте ворота «Баварии» поразил неудержимый Эрлинг Холанн.

Следите за финальной частью встречи благодаря онлайн-трансляции от портала Liveresult.ru. Впереди со счётом 1:0 по-прежнему гости.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Лерой Сане
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