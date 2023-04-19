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Фюллькруг и Влахович не входят в сферу интересов «Баварии»

19 Апреля 2023 • 10:46 Комментировать
Герта
...
Вердер
22.04 16:30

Мюнхенская «Бавария» не рассматривает варианты с приобретением нападающего «Вердера» Никласа Фюллькруга и форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, эти футболисты не входят в сферу интересов «красной машины».

По сведениям источника, внимание «Баварии» сейчас сфокусировано на других нападающих. Более приоритетными вариантами являются Виктор Осимхен из «Наполи» и Рандаль Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта». Оба футболиста оцениваются в сумму свыше 100 миллионов евро.

Напомним, «Бавария» прошлым летом так и не купила чистого форварда на замену Роберту Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вердер Бавария Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023 Никлас Фюллькруг
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ГЕРТА ВЕРДЕР
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