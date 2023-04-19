Фюллькруг и Влахович не входят в сферу интересов «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» не рассматривает варианты с приобретением нападающего «Вердера» Никласа Фюллькруга и форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, эти футболисты не входят в сферу интересов «красной машины».

По сведениям источника, внимание «Баварии» сейчас сфокусировано на других нападающих. Более приоритетными вариантами являются Виктор Осимхен из «Наполи» и Рандаль Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта». Оба футболиста оцениваются в сумму свыше 100 миллионов евро.

Напомним, «Бавария» прошлым летом так и не купила чистого форварда на замену Роберту Левандовски.