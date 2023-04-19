«Бавария» решила избавиться от Мане и Сане после драки

Мюнхенская «Бавария» планирует расстаться грядущим летом с двумя звездными футболистам. Согласно данным Bayern&Germany, немецкий гранд готов выставить на трансфер Лероя Сане и Садио Мане, между которыми недавно произошла драка в раздевалке.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мане может вернуться в «Ливерпуль», за который выступал до переезда в Мюнхен.

Контракт Садио с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

Сане защищает цвета мюнхенской команды с июля 2020 года. Его контакт истекает через два сезона, а ценник равняется 70 миллионам.

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