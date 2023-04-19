«Бавария» летом может продать Гнабри или Мане

Мюнхенская «Бавария» вполне допускает продажу одного из игроков атаки грядущим летом. По информации от журналиста Кристиана Фалька, кандидатами на выход являются нападающие Серж Гнабри и Садио Мане.

В мюнхенском клубе недовольны выступлениями обоих футболистов. Гнабри прошлым летом подписал новый контракт, получив более высокую зарплату, но Серж пока не оправдывает ожидания руководства. Что касается Мане, сенегалец тоже разочаровывает после летнего перехода из «Ливерпуля». Ситуация стала хуже, когда Садио ударил по лицу своего партнёра Лероя Сане, после чего в клубе всерьёз задумались о продаже.