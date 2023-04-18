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Мане войдёт в заявку «Баварии» на ответный матч с «Манчестер Сити»

18 Апреля 2023 • 19:58 Комментировать
Бавария
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Манчестер Сити
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19.04 22:00

Форвард «Баварии» Садио Мане войдёт в заявку своего клуба на грядущий ответный матч в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити». Он состоится завтра в Мюнхене в рамках четвертьфинального этапа турнира.

«Мане будет в команде, их вопрос Сане уже решен. Завтра покажет, будет ли он в стартовом составе», - цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче пары, который прошёл неделю назад в Манчестере, безоговорочную победу одержали «горожане» Хосепа Гвардиолы – 3:0. После игры Мане разбил губу своему одноклубнику Лерою Сане в результате конфликта между игроками.

Мане не намерен покидать «Баварию»

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Садио Мане
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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