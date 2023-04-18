Мане войдёт в заявку «Баварии» на ответный матч с «Манчестер Сити»

Форвард «Баварии» Садио Мане войдёт в заявку своего клуба на грядущий ответный матч в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити». Он состоится завтра в Мюнхене в рамках четвертьфинального этапа турнира.

«Мане будет в команде, их вопрос Сане уже решен. Завтра покажет, будет ли он в стартовом составе», - цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче пары, который прошёл неделю назад в Манчестере, безоговорочную победу одержали «горожане» Хосепа Гвардиолы – 3:0. После игры Мане разбил губу своему одноклубнику Лерою Сане в результате конфликта между игроками.

Мане не намерен покидать «Баварию»