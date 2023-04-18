«РБ Лейпциг» в последний раз улучшил предложение для Ольмо

«РБ Лейпциг» хочет сохранить в своём составе атакующего полузащитника Дани Ольмо. Как сообщает немецкий Sky, «быки» снова направили 24-летнему испанцу улучшенное предложение по контракту. Это последнее предложение, учитывая финансовые лимиты клуба.

Ситуация такова, что Ольмо либо продлит контракт, либо будет продан в летнее трансферное окно. Поскольку действующий трудовой договор игрока истекает посреди 2024 года, «РБ Лейпциг» вряд ли сможет выручить за испанца более 30 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Дани Ольмо провёл 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.