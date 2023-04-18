«Бавария» нашла замену Сане в Серии А

В летнее трансферное окно из «Баварии» может уйти не только Садио Мане, но и Лерой Сане. Между этими футболистами, как известно, недавно произошёл конфликт в раздевалке, и сенегалец даже ударил немца.

Сане может покинуть «Баварию» по завершению сезона не из-за конфликта – просто он чувствует себя в мюнхенской команде некомфортно. Держа в уме возможный уход вингера, «Бавария» интересуется Федерико Кьезой из «Ювентуса», о чём пишет Calciomercatoweb. Рулевой немецкого клуба Томас Тухель является большим фанатом 25-летнго итальянца.

Федерико Кьеза оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 50 миллионов евро.