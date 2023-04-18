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Мане может перейти в испанский топ-клуб

18 Апреля 2023 • 12:33 Комментировать

На форварда мюнхенской «Баварии» Садио Мане появился претендент в испанском чемпионате. Как информирует Todofichajes, в подписании 31-летнего сенегальского нападающего заинтересован мадридский «Атлетико».

«Матрасники» предпримут попытку заполучить звездного игрока в летнее трансферное окно. Напомним, что «Бавария» приняла решение расстаться с Мане после драки сенегальца с одноклубником Лером Сане.

Садио пополнил ряды мюнхенского гранда летом прошлого года, перейдя из «Ливерпуля» за 32 миллиона евро. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

Мане, которого выгоняют из «Баварии», выбрал новый клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Атлетико Мадрид Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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