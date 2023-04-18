«Бавария» оформила первый летний трансфер

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии». Согласно данным Sky Sport, 25-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и заключил долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

К мюнхенскому коллективу Конрад присоединится по завершении нынешнего сезона на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Лаймер провел 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил шесть желтых карточек.

После 28 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 59 баллов и занимает первое место. «РБ Лейпциг» с 51 очком идет на четвертой позиции.