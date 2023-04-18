«Бавария» может купить одного из лучших бомбардиров Лиги 1

Мюнхенская «Бавария» рассматривает кандидатуру форварда из французской Лиги 1. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «красной машине» интересен нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. По сведениям источника, скауты «Баварии» высоко оценивают Дэвида, но конкретных переговоров по трансферу футболиста ещё не было.

Сообщается, что руководство и главный тренер Томас Тухель в ближайшем будущем встретятся, чтобы обсудить кандидатов на роль нового форварда. Ранее более приоритетным кандидатом на позицию нападающего считался лучший бомбардир Серии А Виктор Осимхен, который в прошлом тоже выступал в составе «Лилля».

На счету Джонатана Дэвида 20 голов в этом розыгрыше Лиги 1. Канадец разделяет первое место в таблице бомбардиров с Килианом Мбаппе.