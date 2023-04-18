Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может купить одного из лучших бомбардиров Лиги 1

18 Апреля 2023 • 10:30 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

Мюнхенская «Бавария» рассматривает кандидатуру форварда из французской Лиги 1. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «красной машине» интересен нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. По сведениям источника, скауты «Баварии» высоко оценивают Дэвида, но конкретных переговоров по трансферу футболиста ещё не было.

Сообщается, что руководство и главный тренер Томас Тухель в ближайшем будущем встретятся, чтобы обсудить кандидатов на роль нового форварда. Ранее более приоритетным кандидатом на позицию нападающего считался лучший бомбардир Серии А Виктор Осимхен, который в прошлом тоже выступал в составе «Лилля».

На счету Джонатана Дэвида 20 голов в этом розыгрыше Лиги 1. Канадец разделяет первое место в таблице бомбардиров с Килианом Мбаппе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лилль Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЙНЦ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
12:57 · Англия. Премьер-лига
Мане не заинтересован в возвращении в «Ливерпуль»
12:33 · Германия. Бундеслига
Мане может перейти в испанский топ-клуб
12:01 · Англия. Премьер-лига
Кейн или Осимхен: Маттеус выбрал нападающего для «Баварии»
10:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» оформила первый летний трансфер
10:59 · Германия. Бундеслига
«Рома» ведёт переговоры по трансферу Н'Дика
10:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может купить одного из лучших бомбардиров Лиги 1
10:00 · Англия. Премьер-лига
Осимхен хочет в АПЛ, но также открыт к переходу в «Баварию»
09:43 · Германия. Бундеслига
«Бавария» начала переговоры с Дэвисом
09:29 · Германия. Бундеслига
Новая домашняя форма «Баварии» фото
08:27 · Германия. Бундеслига
Хедира продлил контракт с «Унионом»
17 Апреля
23:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» примет решение по Дэвису летом
22:57 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг вернулся в общую группу «Баварии»
22:42 · Германия. Бундеслига
Лаймер завершил переход в «Баварию»
22:34 · Германия. Бундеслига
Анчелотти ответил на вопрос о вероятном переходе Беллингема в «Реал»
22:27 · Германия. Бундеслига
В «Интере» определились с возможной заменой Лукаку слухи
Все новости
Рекомендуем