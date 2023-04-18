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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» начала переговоры с Дэвисом

18 Апреля 2023 • 09:43 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» вступила в переговоры с защитником команды Альфонсо Дэвисом о новом трудовом соглашении. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Мануэль Вет.

Инсайдер отметил, что новый контракт является приоритетом канадского футболиста. Однако игрок подпишет соглашение в том случае, если руководство предложит ему заработную плату, сопоставимую с окладом француза Кингсли Комана.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Дэвису со стороны «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала».

В нынешнем сезоне канадец провел за мюнхенцев 36 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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