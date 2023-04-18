На просторах интернета появились фотографии нового домашнего комплекта формы мюнхенской «Баварии» на следующий сезон. Об этом сообщается на портале Footyheadlines.

Экипировка выполнена в белом цвете с красными руками и полосами по бокам. Техническим партнером мюнхенского гранда является компания Adidas.

После 28 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 59 баллов и лидирует в турнирной таблице.

Следующий поединок подопечные Томаса Тухеля проведут против «Манчестер Сити» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Матч пройдет завтра, 19 апреля. В первой встрече мюнхенцы проиграли со счетом 0:3.