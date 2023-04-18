Хедира продлил контракт с «Унионом»

Полузащитник берлинского «Униона» Рани Хедира пролонгировал сотрудничество с клубом. Об этом рапортует пресс-служба команды. Новый трудовой договор между 29-летним хавбеком и немецким клубом рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

Отметим, что Рами является братом бывшего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии Сами Хедиры.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 40 поединках во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

После 28 туров Бундеслиги «Унион» набрал 52 балла и занимает третье место в турнирной таблице.