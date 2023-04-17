«Бавария» примет решение по Дэвису летом

Левый защитник Альфонсо Дэвис не будет вступать в переговоры с «Баварией» по новому контракту до окончания сезона.

Стороны уже провели предварительные обсуждения по ходу текущей кампании, но никакой конкретики в вопросе по-прежнему нет. Нынешний трудовой договор канадца истекает в 2025 году, и в его подписании, по слухам, заинтересованы другие клубы. По информации журналиста Мануэля Вета, решение о будущем Дэвиса в «Баварии» будет принято летом. До этих пор 22-летний игрок намерен полностью сосредоточиться на футболе.

В активе Альфонсо Дэвиса два забитых мяча и восемь результативных передач в 36 встречах текущего сезона.