Чупо-Мотинг вернулся в общую группу «Баварии»

Форвард «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг вернулся к тренировкам в общей группе мюнхенцев. Правда, по информации Kicker, форвард вряд ли сыграет в ответном матче в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» - его физическое состояние оптимальным пока назвать сложно.

Чупо-Мотинг, напомним, не участвовал в последних трёх матчах мюнхенцев из-за проблем с коленом.

Всего у 34-летнего камерунца в текущем сезоне 17 голов за «Баварию» во всех турнирах. Также он отдал четыре ассиста.

Ответная игра «Баварии» и «Манчестер Сити» намечена на эту среду, начало встречи – 22:00 по московскому времени.