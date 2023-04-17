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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лаймер завершил переход в «Баварию»

17 Апреля 2023 • 22:42 Комментировать
Байер Л
...
РБ Лейпциг
22.04 16:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер с июля будет выступать за «Баварию».

О предварительной договорённости между австрийским игроком и мюнхенским клубом известно уже давно. 25-летний футболист совершит переход в качестве свободного агента. Согласно обновлённому отчёту известного инсайдера Флориана Плеттерберга, Лаймер уже прошёл оба этапа медицинского обследования для завершения сделки, стороны полностью согласовали все условия. Контракт хавбека, напомним, будет рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне Конрад Лаймер отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом в 21 поединке за «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер трансферы футбола - лето 2023
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БАЙЕР Л РБ ЛЕЙПЦИГ
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