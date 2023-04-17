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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Интере» определились с возможной заменой Лукаку слухи

17 Апреля 2023 • 22:27 Комментировать
Боруссия М
...
Унион Берлин
22.04 16:30

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам остаётся на радарах у миланского «Интера».

Француз покинет свой нынешний клуб после завершения сезона, так как отказался продлевать истекающий в июне контракт. Недавно итальянские СМИ сообщили о нежелании «Интера» продолжать сотрудничество с Ромелу Лукаку, который арендован у «Челси» до конца текущей кампании. Издание Calciomercato, в свою очередь, отмечает, что на фоне весьма вероятного ухода бельгийца руководство «нерадзурри» готово начать усиленную работу над подписанием Тюрама. Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио является большим поклонником таланта 25-летнего игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Ромелу Лукаку Маркус Тюрам Пьеро Аузилио трансферы футбола - лето 2023
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