Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам остаётся на радарах у миланского «Интера».

Француз покинет свой нынешний клуб после завершения сезона, так как отказался продлевать истекающий в июне контракт. Недавно итальянские СМИ сообщили о нежелании «Интера» продолжать сотрудничество с Ромелу Лукаку, который арендован у «Челси» до конца текущей кампании. Издание Calciomercato, в свою очередь, отмечает, что на фоне весьма вероятного ухода бельгийца руководство «нерадзурри» готово начать усиленную работу над подписанием Тюрама. Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио является большим поклонником таланта 25-летнего игрока.