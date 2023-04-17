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Мане не намерен покидать «Баварию»

17 Апреля 2023 • 20:05 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

Нападающий «Баварии» Садио Мане надеется остаться в клубе.

Будущее сенегальца в «Баварии» подверглось серьёзным сомнениям после его конфликта с одноклубником Лероем Сане. Кроме того, как известно, Томас Тухель не имеет долгосрочных планов на Мане и одобрит его продажу в летнее трансферное окно. По данным Sky Sport, несмотря на непростую ситуацию, сам игрок намерен остаться в «Баварии» – он планирует в ближайшее время доказать клубу свою пригодность.

Контракт Садио Мане с мюнхенским грандом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне форвард записал себе в актив 11 забитых мячей и пять результативных передач в 32 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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