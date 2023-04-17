Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Магат – о «Герте»: «Клуб ничему не научился»

17 Апреля 2023 • 17:18 Комментировать
Шальке 04
...
Герта
Через -1 ч. -48 мин.

Знаменитый немецкий специалист Феликс Магат раскритиковал руководство берлинской «Герты».

«Клуб ничему не научился. Они вернулись к старым шаблонам после того, как их спасли в прошлом сезоне. Ничего не изменилось и не улучшилось. Желания сделать что-то лучше просто нет», – приводит слова тренера издание Sky.

Напомним, что в концовке прошлого сезона Магат смог спасти «Герту» от вылета во второй дивизион немецкого футбола, покинув клуб всего после двух месяцев во главе. В нынешней кампании Бундеслиги берлинский коллектив идёт на последнем месте за шесть туров до конца сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Герта Феликс Магат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШАЛЬКЕ 04 ГЕРТА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Апреля
17:18 · Германия. Бундеслига
Магат – о «Герте»: «Клуб ничему не научился»
16:19 · Германия. Бундеслига
Известна позиция Гравенберха по его будущему – игрок интересен грандам АПЛ
15:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Беллингемом слухи
14:55 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» выдвинул ультиматум Ольмо
13:07 · Германия. Бундеслига
Шаллаи забил 1000-й гол «Фрайбурга» в Бундеслиге
12:44 · Германия. Бундеслига
Беллингем может остаться в «Боруссии» до лета 2024 года
07:32 · Германия. Бундеслига
Шварц высказался об увольнении из «Герты»
16 Апреля
23:56 · Англия. Премьер-лига
Гласнер высказался о своём будущем на фоне слухов о возможном назначении в «Тоттенхэм»
23:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» намерена продать Мане – игрок не вписывается в планы Тухеля
22:37 · Германия. Бундеслига
Мане выплатил штраф в размере 300 тысяч евро за инцидент с Сане
22:28 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» не пропустил от «Байера» и прервал победную серию соперника
22:25 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не намерена отпускать Гравенберха в «Ливерпуль»
20:29 · Германия. Бундеслига
«Унион» в меньшинстве не смог одолеть «Бохум»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» одержал волевую победу над «Вердером»
16:34 · Германия. Бундеслига
Дардаи в третий раз возглавил «Герту» официально
Все новости
Рекомендуем