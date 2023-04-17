Магат – о «Герте»: «Клуб ничему не научился»

Знаменитый немецкий специалист Феликс Магат раскритиковал руководство берлинской «Герты».

«Клуб ничему не научился. Они вернулись к старым шаблонам после того, как их спасли в прошлом сезоне. Ничего не изменилось и не улучшилось. Желания сделать что-то лучше просто нет», – приводит слова тренера издание Sky.

Напомним, что в концовке прошлого сезона Магат смог спасти «Герту» от вылета во второй дивизион немецкого футбола, покинув клуб всего после двух месяцев во главе. В нынешней кампании Бундеслиги берлинский коллектив идёт на последнем месте за шесть туров до конца сезона.