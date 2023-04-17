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Чемпионат Германии. Бундеслига

Известна позиция Гравенберха по его будущему – игрок интересен грандам АПЛ

17 Апреля 2023 • 16:19 Комментировать

В последнее время полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх регулярно мелькает в трансферных слухах. Так, 20-летнего футболиста пресса активно сватает в «Ливерпуль».

Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, Гравенберх хочет больше играть, будь то в «Баварии» или где-то ещё. Именно возможность получать больше игрового времени полузащитник будет учитывать при принятии решения о будущем.

Отмечается, что окружение Гравенберха планирует встречи с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг является большим поклонником футболиста.

Райан Гравенберх оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
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