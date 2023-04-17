«РБ Лейпциг» выдвинул ультиматум Ольмо

Будущее полузащитника Дани Ольмо остаётся туманным. Слухи связывают 24-летнего футболиста с целым рядом статусных клубов, однако сам Ольмо ещё не принял решение. «РБ Лейпциг» предлагает испанцу новый трудовой договор, но Дани колеблется.

Как сообщает на своих страницах Bild, «РБ Лейпциг» поставил Ольмо ультиматум – футболист должен принять решение до конца сезона. Если футболист не примет предложение о продлении контракта, то он точно будет продан.

Позиция «быков» понятна – действующий контракт Ольмо рассчитан до средины 2024 года, и клуб не хочет терять футболиста бесплатно.