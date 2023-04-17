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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем может остаться в «Боруссии» до лета 2024 года

17 Апреля 2023 • 12:44 Комментировать

Английский полузащитник Джуд Беллингем, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», может остаться в немецком топ-клубе до завершения сезона-2023/2024.

Согласно данным Manchester Evening News, игрок пока не видит идеального варианта для себя, а потому предпочитает не спешить с принятием решения об уходе. В связи с этим Беллингем рассматривает вариант продолжения карьеры в Дортмунде до середины следующего года.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на Беллингема являются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне чемпионата Германии Джуд провел 27 поединков, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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