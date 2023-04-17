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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шварц высказался об увольнении из «Герты»

17 Апреля 2023 • 07:32 Комментировать

Немецкий специалист Сандро Шварц прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера берлинской «Герты».

«Мне нравилось тренировать эту команду. Однако хотелось, чтобы наша работа была вознаграждена набранными очками. Смотря на турнирную таблицу, я могу понять, почему руководство решило расторгнуть контракт», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Напомним, что Шварц занимал пост главного тренера «Герты» с лета прошлого года. После 28 туров чемпионата Германии берлинская команда набрала 22 балла и располагается на последнем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Сандро Шварц
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