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«Бавария» намерена продать Мане – игрок не вписывается в планы Тухеля

16 Апреля 2023 • 23:17 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

Нападающий «Баварии» Садио Мане может покинуть клуб спустя всего год после прихода.

В стане мюнхенского гранда недовольны выступлениями сенегальца, что ставит под сомнение его будущее в клубе. По информации известного инсайдера Флориана Плеттенберга, Мане также не вписывается в планы Томаса Тухеля – тренер предпочитает задействовать на его позиции игроков другого типажа. Летом клуб постарается продать 31-летнего форварда.

Садио Мане стал футболистом «Баварии» прошлым летом, перебравшись из «Ливерпуля» за 32 млн евро. В его активе 11 голов и пять результативных передач в 32 матчах текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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