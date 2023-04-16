«Бавария» намерена продать Мане – игрок не вписывается в планы Тухеля

Нападающий «Баварии» Садио Мане может покинуть клуб спустя всего год после прихода.

В стане мюнхенского гранда недовольны выступлениями сенегальца, что ставит под сомнение его будущее в клубе. По информации известного инсайдера Флориана Плеттенберга, Мане также не вписывается в планы Томаса Тухеля – тренер предпочитает задействовать на его позиции игроков другого типажа. Летом клуб постарается продать 31-летнего форварда.

Садио Мане стал футболистом «Баварии» прошлым летом, перебравшись из «Ливерпуля» за 32 млн евро. В его активе 11 голов и пять результативных передач в 32 матчах текущего сезона.