Мане выплатил штраф в размере 300 тысяч евро за инцидент с Сане

Нападающий «Баварии» Садио Мане был оштрафован после стычки с одноклубником Лероем Сане.

Сенегалец нанёс удар по лицу немецкого товарища по команде в результате конфликта, произошедшего между игроками после проигранного матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3). В «Баварии» отстранили Мане и выписали тому штраф, который, как ранее сообщалось, оценивается в 500 тысяч евро. По обновлённым сведениям авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, форвард действительно выплатил штраф, однако сумма оказалось немного иной – порядка 300 тысяч евро.

Напомним, что в качестве дисциплинарной меры Садио Мане не был заявлен на недавний матч Бундеслиги против «Хоффенхайма» (1:1).