«Вольфсбург» не пропустил от «Байера» и прервал победную серию соперника

В заключительном матче 28-го тура чемпионата Германии обыгрывающий всех соперников «Байер» гостил у «Вольфсбурга». Встреча не изобиловала опасными моментами и закономерно закончилась нулевой ничьей. В середине первого тайма набравший форму Сердар Азмун пробил по воротам и попал в Джошуа Гилавоги, от которого мяч срикошетил в перекладину. В целом героем матча стал Коэн Кастельс, голкипер «волков», который не раз и не два выручал команду, в том числе и после выходов один на один.
«Байер» идет на шестом месте, набрав 44 очка, соперник (40) - девятый.
Протокол игры
Кастельс Коэн•Борнаув Себастьян•Гилавоги Жошуа•Ван де Вен Микки•Каминьски Якуб•Герхардт Янник80' (Баку Ридле (80') •Нмеча Феликс•Сванберг Маттиас•Отавио Пауло54' (Паредес Кевин (54'•Лакруа Максанс80') •Мармуш Омар70' (Виммер Патрик (70') •Винд Йонас
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон• 77'Андрих Роберт•Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми•Демирбай Керем•Амири Надим 61'78' (Адли Амин (78') •Инкапье Пьеро• 72'Диаби Мусса• 85'Азмун Сердар62' (Вирц Флориан (62') • 88'Гложек Адам78' (Та Джонатан (78')
16 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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