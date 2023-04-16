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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» не пропустил от «Байера» и прервал победную серию соперника

16 Апреля 2023 • 22:28 Комментировать
Вольфсбург
0:0
Байер Л
окончен

В заключительном матче 28-го тура чемпионата Германии обыгрывающий всех соперников «Байер» гостил у «Вольфсбурга». Встреча не изобиловала опасными моментами и закономерно закончилась нулевой ничьей. В середине первого тайма набравший форму Сердар Азмун пробил по воротам и попал в Джошуа Гилавоги, от которого мяч срикошетил  в перекладину. В целом героем матча стал Коэн Кастельс, голкипер «волков», который не раз и не два выручал команду, в том числе и после выходов один на один.

«Байер» идет на шестом месте, набрав 44 очка, соперник (40) - девятый.

Протокол игры  
Вольфсбург0:0Байер Л
Кастельс КоэнБорнаув СебастьянГилавоги ЖошуаВан де Вен МиккиКаминьски ЯкубГерхардт Янник 80' (Баку Ридле ( 80') Нмеча ФеликсСванберг МаттиасОтавио Пауло 54' (Паредес Кевин ( 54'Лакруа Максанс 80') Мармуш Омар 70' (Виммер Патрик ( 70') Винд Йонас
Запасные: Коцца НиколяВальдшмидт ЛукаDzenan PejcinovicАмброс ЛукасПерван Павао
Градецки ЛукашКоссуну Одилон  77'Андрих РобертТапсоба ЭдмонФримпонг ЖеремиДемирбай КеремАмири Надим  61' 78' (Адли Амин ( 78') Инкапье Пьеро  72'Диаби Мусса  85'Азмун Сердар 62' (Вирц Флориан ( 62'  88') Гложек Адам 78' (Та Джонатан ( 78')
Запасные: Фосу-Менса ТимотиБаккер МитчелПенц ПатрикХадсон-Одои КаллумСинкгравен ДэйлиБеллараби Карим
16 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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