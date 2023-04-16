«Вольфсбург» не пропустил от «Байера» и прервал победную серию соперника

В заключительном матче 28-го тура чемпионата Германии обыгрывающий всех соперников «Байер» гостил у «Вольфсбурга». Встреча не изобиловала опасными моментами и закономерно закончилась нулевой ничьей. В середине первого тайма набравший форму Сердар Азмун пробил по воротам и попал в Джошуа Гилавоги, от которого мяч срикошетил в перекладину. В целом героем матча стал Коэн Кастельс, голкипер «волков», который не раз и не два выручал команду, в том числе и после выходов один на один.

«Байер» идет на шестом месте, набрав 44 очка, соперник (40) - девятый.