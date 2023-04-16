После крупного поражения от «Шальке» (2:5) «Герта» решилась на смену главного тренера. В воскресенье было объявлено об отставке Сандро Шварца, которого в России помнят по работе с «Динамо».

Новым главным тренером «Герты» стал Пал Дардаи. Он уже тренировал берлинскую команду на протяжении двух периодов (2015-2019; январь – ноябрь 2021), а также работал в клубе на других должностях.

47-летний Дардаи подписал с «Гертой» контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

Ближайший матч «Герта» проведёт 22 апреля – против «Вердера». Сейчас берлинцы замыкают турнирную таблицу Бундеслиги.