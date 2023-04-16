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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Герта» уволила Шварца – раньше он работал в России официально

16 Апреля 2023 • 16:29 Комментировать
Шальке 04
5:2
Герта
окончен

«Герта» официально объявила об увольнении Сандро Шварца с должности главного тренера. Произошло это спустя два после крупного поражения команды от «Шальке» с результатом 2:5.

Берлинский клуб поблагодарил 44-летнего Шварца и его ассистентов за проделанную работу. «Старая дама» пожелала специалистам всего наилучшего в дальнейшей спортивной карьере.

Отметим, что в России Сандро Шварца знают по работе у руля московского «Динамо». С «бело-голубыми» он работал с октября 2020 года до конца сезона 2021/2022.

«Герта» на текущий момент замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии.

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Герта Сандро Шварц
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