Вернер забил свой сотый гол в Бундеслиге

В двадцать восьмом туре немецкого чемпионата Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал в домашнем матче «Аугсбург», сумев добиться победы со счетом 3:2. Причем победа хозяев получилась волевой, ибо «быки» пропустили первыми, но еще в первом тайме ответили тремя мячами.

Два из них забил нападающий Тимо Вернер, и один из них стал для немецкого форварда сотым в Бундеслиге. Для того, чтобы добраться до столь важного показателя, ему потребовались 244 матча.

В следующем туре немецкого чемпионата «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с леверкузенским «Байером». Это случится двадцать третьего апреля.