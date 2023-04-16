«Боруссия» определилась с трансферной целью на лето

Фланговый защитник Милош Керкез, который выступает в нидерландской Эредивизии, может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

В переходе 19-летнего венгерского латераля заинтересована дортмундская «Боруссия». «Шмели» предпримут попытку заполучить игрока в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость защитника оценивается в десять миллионов евро. Его трудовое соглашение с клубом из Алкмара рассчитано до середины 2026 года.

Ранее сообщалось об интересе к Керкезу со стороны мадридского «Атлетико».

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Милош провел 27 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.