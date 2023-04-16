Киммих - об игре «Баварии»: «Так не побеждают»

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался о поединке против «Хоффенхайма» в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мне сложно объяснить такую игру «Баварии», а тем более в чемпионате, где сейчас каждое очко на счету. Мы показали пассивную игру, а так не побеждают. Нужно прибавлять в следующих матчах. Понимаем, что от «Баварии» ждут совершенно другого футбола. И мы способны играть хорошо. И не раз в пару недель, а каждые три дня», - передает слова Киммиха пресс-служба клуба.

После 28 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 59 баллов и опережает идущую второй «Боруссию» на два очка.