Терзич — о ничьей со «Штутгартом»: «Мы упустили великолепный шанс догнать «Баварию»

Наставник «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич прокомментировал результат матча 28-го тура Бундеслиги со ««Штутгартом» (3:3).

«Сейчас мне трудно подобрать нужные слова, слишком много негатива и разочарования. Я думал, что худшее уже позади, но эта игра превзошла все, мы упустили великолепный шанс догнать «Баварию», — цитирует Терзича Sky Germany.

Специалист заявил, что не может объяснить действия своей команды во втором тайме.

После 28 туров «Боруссия» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующей «Баварии» на два балла. Отметим, что мюнхенский клуб также потерял очки в этом туре, сыграв на своем поле вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).