Тухель - об игре «Баварии»: «Я очень недоволен»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ после поединка с «Хоффенхаймом» в рамках 28-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Я разочарован результатом, ведь это самое главное. Мы сыграли очень медленно и допустили много ошибок. «Бавария» сделала шаг назад, хотя имела хорошую возможность сделать шаг вперед. У нас не получилось, я очень недоволен», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

Добавим, что «Бавария» провела пять матчей под руководством Томаса Тухеля, в которых одержала всего две победы.