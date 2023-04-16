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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель - об игре «Баварии»: «Я очень недоволен»

16 Апреля 2023 • 08:57 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ после поединка с «Хоффенхаймом» в рамках 28-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Я разочарован результатом, ведь это самое главное. Мы сыграли очень медленно и допустили много ошибок. «Бавария» сделала шаг назад, хотя имела хорошую возможность сделать шаг вперед. У нас не получилось, я очень недоволен», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

Добавим, что «Бавария» провела пять матчей под руководством Томаса Тухеля, в которых одержала всего две победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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