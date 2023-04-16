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Мюллер шокирован игрой «Баварии»

16 Апреля 2023 • 06:54 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер пообщался с журналистами после поединка с «Хоффенхаймом» в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы были шокированы нашей игрой. Думаю, тренерский штаб расстроился, ведь мы хорошо готовились. Нам нужно побыстрее выбросить этот матч из головы. Подробно разберем эту встречу, после чего начнем готовиться к следующему матчу», - передает слова форварда Bavarian Football Works.

В ближайшем матче «Бавария» на своем поле примет «Манчестер Сити». Ответная игра ¼ финала состоится в среду, 19 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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