Мюллер шокирован игрой «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер пообщался с журналистами после поединка с «Хоффенхаймом» в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы были шокированы нашей игрой. Думаю, тренерский штаб расстроился, ведь мы хорошо готовились. Нам нужно побыстрее выбросить этот матч из головы. Подробно разберем эту встречу, после чего начнем готовиться к следующему матчу», - передает слова форварда Bavarian Football Works.

В ближайшем матче «Бавария» на своем поле примет «Манчестер Сити». Ответная игра ¼ финала состоится в среду, 19 апреля.