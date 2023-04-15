Тухель раскритиковал игру «Баварии» в матче с «Хоффенхаймом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру своей команды в матче 28-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом».

«Я считал, что мы полностью готовы и выйдем играть со злостью и горящими глазами, однако получилось по-другому. Мы играли слишком медленно и без эмоций, все было очень плохо, у нас должен был быть другой настрой», — заявил Тухель на пресс-конференции после ничейного матча с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в своем активе 59 набранных очков. В следующем туре подопечные Тухеля встретятся в гостях с «Майнцем», игра пройдет 22 апреля в 16:30 по мск.