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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель раскритиковал игру «Баварии» в матче с «Хоффенхаймом»

15 Апреля 2023 • 21:45 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру своей команды в матче 28-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом».

«Я считал, что мы полностью готовы и выйдем играть со злостью и горящими глазами, однако получилось по-другому. Мы играли слишком медленно и без эмоций, все было очень плохо, у нас должен был быть другой настрой», — заявил Тухель на пресс-конференции после ничейного матча с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в своем активе 59 набранных очков. В следующем туре подопечные Тухеля встретятся в гостях с «Майнцем», игра пройдет 22 апреля в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хоффенхайм Томас Тухель
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