Бывший главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль может сменить Сандро Шварца, который ранее работал в столичном «Динамо», на посту главного тренера берлинской «Герты», об этом сообщает издание Bild. По данным источника, также на пост рулевого клуба претендуют Анте Чович, который возглавляет вторую команду «Герты» и наставник команды U19 Оливера Рейсса.

Гисдоль с февраля 2022 года находится без работы после того, как уехал из России.

«Герта» замыкает турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, набрав 22 очка за 28 проведённых игр.

Ранее СМИ сообщали, что Шварц покинул базу клуба прямо во время тренировки.