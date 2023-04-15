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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» отрицают расистские оскорбления Мане со стороны Сане

15 Апреля 2023 • 19:17 Комментировать (1)

Садио Мане пропустил субботний матч «Баварии» в Бундеслиге. Сенегальца наказали, поскольку он, как сообщали СМИ, ударил в раздевалке Лероя Сане. Произошло это после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В прессе появлялась информация о том, что Мане ударил Сане в ответ на расистское оскорбление. Комментарий на этот счёт дал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

«Мы знаем об этом утверждении журналиста. Мы говорили с Лероем, он чётко заверил нас, что не говорил ничего подобного. Мы ему верим. В течение двух дней мы работали над ситуацией, разговаривая со всеми участниками. Для нас вопрос решён», - сказал Салихамиджич в эфире Sky.

Президент «Баварии» высказался о наказании для Мане

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Садио Мане Лерой Сане трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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shadowlive91
15 Апреля 2023 в 19:45
один смуглый оскорбил более подкопченого товарища...
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