В «Баварии» отрицают расистские оскорбления Мане со стороны Сане

Садио Мане пропустил субботний матч «Баварии» в Бундеслиге. Сенегальца наказали, поскольку он, как сообщали СМИ, ударил в раздевалке Лероя Сане. Произошло это после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В прессе появлялась информация о том, что Мане ударил Сане в ответ на расистское оскорбление. Комментарий на этот счёт дал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

«Мы знаем об этом утверждении журналиста. Мы говорили с Лероем, он чётко заверил нас, что не говорил ничего подобного. Мы ему верим. В течение двух дней мы работали над ситуацией, разговаривая со всеми участниками. Для нас вопрос решён», - сказал Салихамиджич в эфире Sky.

Президент «Баварии» высказался о наказании для Мане