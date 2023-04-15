«Кёльн» не смог дожать «Майнц»

В 28-м туре чемпионата Германии «Кёльн» принимал ещё одних середняков соревнований, «Майнц». Гости открыли счет на 17-й минуте после удара Людовика Ажорка. «Козлы» выглядели острее противника и создали явно больше моментов, но смогли забить только раз. Деян Любичич на 52-й минуте принес хозяевам ничью (1:1).
«Кёльн» вышел на 11-е место, «Майнц» вышел на чистую седьмую строчку.
Протокол игры
|17'Ажорк Людовик (0:1)
|(1:1) Любичич Деян52'
Швебе Марвин•Шмиц Бенно•Хюберс Тимо• 87'Шабо Юлиан•Хектор Йонас•Любичич Деян•Мартель Эрик•Шиндлер Кингсли64' (Тилманн Ян (64') •Кайнц Флориан 8'85' (Адамян Саркис (85') •Майна Линтон85' (Гусенбашич Денис (85') •Зельке Дейви75' (Тиггес Штеффен (75')
Центнер Робин•Фернандес Эдимилсон•Бель Штефан•Ханше-Ольсен Андреас•Видмер Сильван90' (Да Коста Данни (90') •Каси Антони75' (Аарон Мартин (75') •Баррейро Леандро•Кор Доминик• 90'Онисиво Карим75' (Ингвартсен Маркус (75') •Стах Антон63' (Чхэ-Сон Ли II (63') •Ажорк Людовик 34'
15 апреля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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