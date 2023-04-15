«Кёльн» не смог дожать «Майнц»

В 28-м туре чемпионата Германии «Кёльн» принимал ещё одних середняков соревнований, «Майнц». Гости открыли счет на 17-й минуте после удара Людовика Ажорка. «Козлы» выглядели острее противника и создали явно больше моментов, но смогли забить только раз. Деян Любичич на 52-й минуте принес хозяевам ничью (1:1).

«Кёльн» вышел на 11-е место, «Майнц» вышел на чистую седьмую строчку.