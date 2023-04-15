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Дубль Вернера помог «РБ Лейпцигу» переиграть «Аугсбург»

15 Апреля 2023 • 18:33 Комментировать
РБ Лейпциг
3:2
Аугсбург
окончен

«РБ Лейпциг» и «Аугсбург» провели результативный матч в субботу. Хозяева оказались в роли догоняющих уже на пятой минуте противостояния, при этом за следующие полчаса забили в ответ сразу три гола, и дубль на свой счет записал Тимо Вернер, при этом второй гол получился очень эффектным. Лишь на 82-й минуте Рубен Варгас подарил этому матчу интригу, но все же гости не спаслись (2:3) и идут на 14-м месте. Соперник же подвинул «Унион» с третьей строчки.

Протокол игры  
РБ Лейпциг3:2Аугсбург
  5'Майер Арне (0:1)
(1:1) Кампль Кевин10'  
(2:1) Вернер Тимо32'  
(3:1) Вернер Тимо35'  
  82'Варгас Рубен (3:2)
Бласвих ЯнисКлостерманн ЛукасОрбан ВиллиГвардиол ЙошкоХенрихс БенджаминКампль Кевин 79' (Лаймер Конрад ( 79') Айдара АмадуРаум Давид  74' 85' (Хальстенберг Марсель ( 85') Собослаи Доминик 85' (Диалло Абду ( 85') Вернер Тимо 85' (Андре Силва ( 85'  90') Ольмо Дани 73' (Нкунку Кристофер ( 73')
Запасные: Ба СануссуНюланд ЭрьянФорсберг Эмиль
Коубек ТомашБауэр МаксимилианГоувелеув Джеффри  63'Удуохаи Феликс  48' 78' (Вейга Ренату ( 78') Гумни Роберт 38' (Йенсен Фредрик ( 38') Иаго Лопес  49'Энгельс Арне 46' (Баумгартлингер Юлиан ( 46') Реджбекай ЭлвисМайер Арне 61' (Варгас Рубен ( 61') Педерсен МадсБельо Дион Дрене 61' (Кардона Ирвин ( 61')
Запасные: Чолина ДавидКалиджиури ДаниэльКляйн ДаниэльМбуку Натанаэль
15 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург РБ Лейпциг
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