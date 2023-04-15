Дубль Вернера помог «РБ Лейпцигу» переиграть «Аугсбург»

«РБ Лейпциг» и «Аугсбург» провели результативный матч в субботу. Хозяева оказались в роли догоняющих уже на пятой минуте противостояния, при этом за следующие полчаса забили в ответ сразу три гола, и дубль на свой счет записал Тимо Вернер, при этом второй гол получился очень эффектным. Лишь на 82-й минуте Рубен Варгас подарил этому матчу интригу, но все же гости не спаслись (2:3) и идут на 14-м месте. Соперник же подвинул «Унион» с третьей строчки.
Протокол игры
|5'Майер Арне (0:1)
|(1:1) Кампль Кевин10'
|(2:1) Вернер Тимо32'
|(3:1) Вернер Тимо35'
|82'Варгас Рубен (3:2)
Бласвих Янис•Клостерманн Лукас•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Хенрихс Бенджамин•Кампль Кевин79' (Лаймер Конрад (79') •Айдара Амаду•Раум Давид 74'85' (Хальстенберг Марсель (85') •Собослаи Доминик85' (Диалло Абду (85') •Вернер Тимо85' (Андре Силва (85') • 90'Ольмо Дани73' (Нкунку Кристофер (73')
Запасные: Ба Сануссу•Нюланд Эрьян•Форсберг Эмиль
Коубек Томаш•Бауэр Максимилиан•Гоувелеув Джеффри• 63'Удуохаи Феликс 48'78' (Вейга Ренату (78') •Гумни Роберт38' (Йенсен Фредрик (38') •Иаго Лопес• 49'Энгельс Арне46' (Баумгартлингер Юлиан (46') •Реджбекай Элвис•Майер Арне61' (Варгас Рубен (61') •Педерсен Мадс•Бельо Дион Дрене61' (Кардона Ирвин (61')
15 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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