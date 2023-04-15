Дубль Вернера помог «РБ Лейпцигу» переиграть «Аугсбург»

«РБ Лейпциг» и «Аугсбург» провели результативный матч в субботу. Хозяева оказались в роли догоняющих уже на пятой минуте противостояния, при этом за следующие полчаса забили в ответ сразу три гола, и дубль на свой счет записал Тимо Вернер, при этом второй гол получился очень эффектным. Лишь на 82-й минуте Рубен Варгас подарил этому матчу интригу, но все же гости не спаслись (2:3) и идут на 14-м месте. Соперник же подвинул «Унион» с третьей строчки.