«Боруссия» в большинстве растранжирила громадный голевой задел

В 28-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда приехала в гости к «Штутгарту» и должна была легко одолеть аутсайдера. Судите сами, Дониэлл Мален от лицевой выдал чудо-пас на Себастьяна Аллера, который от перекладины послал мяч в цель. Спустя семь минут Мален и сам отличился выстрелом от линии штрафной - 2:0. На 39-й минуте Константинос Мавропанос сорвал атаку противника и получил вторую желтую карточку. Джуд Беллингем плотно бил с правого края штрафной - штанга. В ответ Серу Гирасси подсек мяч над голкипером и отыграл один мяч. Но нет же - вне игры. Ройс мог ставить точку, но со штрафного попал в перекладину. Ответная атака стала голевой, Танги Кулибали со средней дистанции с рикошетом отыграл один мяч. Вскоре угловой, ряд рикошетов, и Жоша Вагноман в упор поразил цель - 2:2. Лишь в компенсированное время Джовани Рейна со средней дистанции добил мяч в сетку - 3:2. Но на седьмой компенсированной минуте Силас Мвумпа метров с 11 счет сравнял - 3:3.

«Штутгарт» снова третий с конца, соперник все же не настиг «Баварию» на вершине и идет вторым.