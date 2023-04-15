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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» в большинстве растранжирила громадный голевой задел

15 Апреля 2023 • 18:30 Комментировать
Штутгарт
3:3
Боруссия Д
окончен

В 28-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда приехала в гости к «Штутгарту» и должна была легко одолеть аутсайдера. Судите сами, Дониэлл Мален от лицевой выдал чудо-пас на Себастьяна Аллера, который от перекладины послал мяч в цель. Спустя семь минут Мален и сам отличился выстрелом от линии штрафной - 2:0. На 39-й минуте Константинос Мавропанос сорвал атаку противника и получил вторую желтую карточку. Джуд Беллингем плотно бил с правого края штрафной - штанга. В ответ Серу Гирасси подсек мяч над голкипером и отыграл один мяч. Но нет же - вне игры. Ройс мог ставить точку, но со штрафного попал в перекладину. Ответная атака стала голевой, Танги Кулибали со средней дистанции с рикошетом отыграл один мяч. Вскоре угловой, ряд рикошетов, и Жоша Вагноман в упор поразил цель - 2:2. Лишь в компенсированное время Джовани Рейна со средней дистанции добил мяч в сетку - 3:2. Но на седьмой компенсированной минуте Силас Мвумпа метров с 11 счет сравнял - 3:3.

«Штутгарт» снова третий с конца, соперник все же не настиг «Баварию» на вершине и идет вторым.

Протокол игры  
Штутгарт3:3Боруссия Д
  26'Аллер Себастьян (0:1)
  33'Мален Дониэлл (0:2)
(1:2) Кулибали Танги78'  
(2:2) Вагноман Жоша84'  
Бредлов ФабианМавропанос Константинос  35'  39'Загаду Дан-АксельАнтон ВальдемарВагноман ЖошаСоса БорнаКаразор АтаканЭндо Ватару  35'Мийо Энцо 74' (Томаш Тьягу ( 74'  80') Фюрих Крис 62' (Мвумпа Силас ( 62') Гирасси Серу 74' (Кулибали Танги ( 74')
Запасные: Мюллер ФлорианПфайффер ЛукаШтенцель ПаскальЭглофф ЛилианХарагути ГенкиДиаш ЖильПереа Хуан
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианДжан ЭмреХуммельс Матс 46' (Кулибали Сумайла ( 46') Геррейру РафаэлЭзкан СалихМален Дониэлл 69' (Байно-Гиттенс Джейми ( 69') Беллингем Джуд  57'Брандт Юлиан 63' (Ройс Марко ( 63'  71') Адейеми Карим 82' (Рейна Джованни ( 82'  86') Аллер Себастьян 63' (Мукоко Юссуфа ( 63')
Запасные: Морей МатеуВольф МариусМайер Александер IIДауд МахмудМодест Антони
15 апреля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Штутгарт
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