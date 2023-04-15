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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вернер забил очень красивый гол в ворота «Аугсбурга» - видео видео

15 Апреля 2023 • 18:11 Комментировать
РБ Лейпциг
3:2
Аугсбург
2-й тайм

В 28-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» играет против «Аугсбурга». Хозяева поля пропустили уже на пятой минуте, но и не думали сдаваться. В итоге через полчаса после первого гола счет превратился из 0:1 в 3:1, а форвард «РБ Лейпцига» Тимо Вернер оформил дубль. Особенно красивым получился его второй результативный выстрел. Нападающий получил мяч у радиуса штрафной в окружении пары защитников и вторым касанием прицельно и сильно направил мяч в правый верхний угол.

Телекомментатор в экстазе назвал данную попытку «голом сезона». Пускай это определение спорное, но нельзя не отметить, что мяч получился очень красивым.

Видео эпизода представлено ниже.

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Евро-Футбол.Ру,
Тимо Вернер РБ Лейпциг
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РБ ЛЕЙПЦИГ АУГСБУРГ
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