В 28-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» играет против «Аугсбурга». Хозяева поля пропустили уже на пятой минуте, но и не думали сдаваться. В итоге через полчаса после первого гола счет превратился из 0:1 в 3:1, а форвард «РБ Лейпцига» Тимо Вернер оформил дубль. Особенно красивым получился его второй результативный выстрел. Нападающий получил мяч у радиуса штрафной в окружении пары защитников и вторым касанием прицельно и сильно направил мяч в правый верхний угол.

Телекомментатор в экстазе назвал данную попытку «голом сезона». Пускай это определение спорное, но нельзя не отметить, что мяч получился очень красивым.

Видео эпизода представлено ниже.